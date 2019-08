Brasilien vil undersøge beskyttelsen af brændende Amazonas

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har fået kritik for ikke at gøre nok for at beskytte regnskoven. Men præsidenten mener, at det er en ulige kamp.

- Amazonas er større end Europa. Hvordan bekæmper man ulovligt påsatte brande på så stort et område?, siger Bolsonaro torsdag.

I en liveoptagelse på Facebook onsdag bragte den højreorienterede præsident mange sind i kog, da han beskyldte ikkestatslige organisationer, de såkaldte ngo'er, for at sætte ild til Amazonas.

- Alt tyder på, at ngo'er sætter ild til skoven, sagde han.

Adspurgt om han har nogle beviser, svarede han, at han ikke har nogen "skriftligt nedfældet plan".

- Det er ikke sådan, det fungerer, sagde han.

Bolsonaro mener, at et motiv kan være, at staten har skåret i sin støtte til organisationerne, hvorfor de ønsker at skade regeringen.

Amazonas omtales af blandt andre klimaforkæmpere som "planetens lunger", skriver nyhedsbureauet AP. Den enorme regnskov spiller en vigtig rolle i kampen mod global opvarmning.

Derfor har de mange brande også skabt bekymring blandt andet på sociale medier. På Twitter var hashtagget #PrayforAmazonas onsdag det mest populære på verdensplan med over 249.000 tweets.

Der er registreret omkring 73.000 skovbrande i Amazonas mellem januar og august. I hele 2018 blev der registreret under 40.000 brande, viser tal baseret på satellitovervågning i Det Nationale Institut for Rumforskning.