Brasilien skærer i miljøbudget en dag efter topmødeløfter

Blot en dag efter at Brasilien høstede ros fra USA for en række løfter til et internationalt topmøde, skærer landet fredag i miljøbudgettet for 2021.

Da Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, torsdag talte ved et klimatopmøde arrangeret af Joe Biden, lovede Bolsonaro at fordoble budgettet til håndhævelse af miljølove.