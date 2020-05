Brasilien sætter trist coronarekord og overvejer nedlukning

Brasilien, et af verdens nye hotspots for coronavirus, har onsdag registreret et rekordstort antal nye smittetilfælde og dødsfald.

Således er der registreret 10.506 nye smittetilfælde og 615 coronarelaterede dødsfald de seneste 24 timer. Det melder landets sundhedsminister, Nelson Teich, natten til torsdag dansk tid.