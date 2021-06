Brasilien sætter rekord med over 115.000 smittede på en dag

Brasilien har registreret verdens højeste antal coronarelaterede dødsfald i absolutte tal uden for USA med mere end en halv million døde.

Det er på trods af, at der bor markant færre mennesker i Brasilien. Det sydamerikanske land har en befolkning på 214 millioner mennesker. I USA bor der knap 333 millioner mennesker.

Mens situationen i USA og andre velhavende lande gradvist bliver forbedret i takt med højere vaccinationsrater, har Brasilien og dets nabolande i Sydamerika i juni oplevet nogle af de største smitteudbrud hidtil.

Blot 12 procent af den voksne befolkning i Brasilien er fuldt vaccineret mod coronavirus, mens 29 procent har fået det første stik.

Præsident Jair Bolsonaros regering bliver i øjeblikket gransket for håndteringen af coronapandemien og for påståede forseelser om at ignorere vaccinetilbud fra Pfizer og for at skaffe for få vacciner.

Onsdag har Det Hvide Hus i USA sendt tre millioner doser af vaccinen fra Johnson & Johnson til Brasilien. Det sker uden forbehold og med formålet at redde liv, oplyser en talsmand for den amerikanske regering.

Jair Bolsonaro, der tidligere har udtrykt skepsis over for vaccinerne, har lovet, at hele befolkningen vil blive vaccineret inden årets udgang. Det er dog noget, som flere eksperter anser for usandsynligt.

I løbet af 2021 har tusindvis af brasilianere desuden demonstreret mod regeringens håndtering af coronapandemien.

Mange af demonstranterne kræver, at Jair Bolsonaro træder tilbage eller bliver stillet for en rigsret.