Brasilien sætter ny rekord med over 115.000 smittede på en dag

Brasilien har registreret verdens højeste antal coronarelaterede dødsfald i absolutte tal uden for USA med mere end en halv million døde.

Men mens situationen i USA og andre velhavende lande gradvist bliver forbedret i takt med højere vaccinationsrater, har Brasilien og dets nabolande i Sydamerika i denne måned oplevet nogle af deres største udbrud.

Blot 12 procent af den voksne befolkning i Brasilien er fuldt vaccineret mod coronavirus, mens 29 procent har fået det første stik.

Præsident Jair Bolsonaros regering bliver i øjeblikket gransket for håndteringen af coronapandemien og for påståede forseelser om at ignorere vaccinetilbud fra Pfizer og for at skaffe sig for få vacciner.

Onsdag har Det Hvide Hus i USA sendt tre millioner doser af vaccinen fra Johnson & Johnson til Brasilien. Det sker uden forbehold og med formålet at redde liv, melder en talsmand for den amerikanske regering.