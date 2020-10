Brasilien runder fem millioner smittede med coronavirus

Samtidig har landet næsten 150.000 dødsfald med coronavirus. 148.228 er døde med virusset i Brasilien.

Næst efter USA og Indien er Brasilien det land med flest bekræftede tilfælde af smitte med coronavirus.

Selv om Brasilien er et af de lande med flest smittede og flest døde med coronavirus, går det bedre, end det har gjort.

Antallet af nye coronatilfælde faldet med over 40 procent siden juli, og det samme er dødstallet.

Blandt de personer i Brasilien, som er blevet testet positive for coronavirus, er præsident Jair Bolsonaro, der vedvarende har nedtonet risikoen for at dø af covid-19.

Da Bolsonaro i slutningen af juli blev erklæret rask, pegede han på sit eget eksempel som grund til ikke at frygte virusset.

- Jeg vidste, at jeg ville få virusset en dag, hvilket jeg tror, at alle her vil på et tidspunkt. Hvad er I bange for? Se det i øjnene, sagde Bolsonaro 31. juli ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg fortryder dødsfaldene, men folk dør hver eneste dag af mange ting. Det er livet.