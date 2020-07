Brasilien runder 80.000 coronarelaterede dødsfald

Brasilien registrerede mandag 80.120 coronarelaterede dødsfald, mens landet stadig kæmper med at få pandemien under kontrol.

Antallet af dødsfald i Brasilien er kun overgået af antallet i USA, der har registreret 140.922 døde siden pandemiens start.

Det svarer til omkring 42,5 døde per 100.000 indbyggere i USA, mens tallet for Brasilien svarer til 37,8 døde per 100.000 indbyggere.

Brasilien har på det seneste registreret mere end 1000 nye dødsfald om dagen, men mandag var tallet faldet en smule til 632.

I alt har det sydamerikanske land registreret cirka 2,1 million smittede.

Eksperter siger, at undertestning af befolkningen sandsynligvis betyder, at det reelle antal smittede er langt højere.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, der selv er smittet med coronavirus, har fået hård kritik for ikke at tage coronakrisen alvorligt nok siden pandemiens start og for at opfordre til en genåbning af landet på trods af sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Præsidenten er lige nu i karantæne, ligesom flere smittede medlemmer af regeringen også er det.

Han har tidligere trodset myndighedernes påbud om at blive hjemme, og indtil han blev smittet, blev Bolsonaro jævnligt set offentligt uden ansigtsmaske, mens han gav hånd og tog billeder med sine støtter på valgmøder.

På trods af kritikken er opbakningen til præsidenten vokset en smule på det seneste.

I en ny måling i denne måned steg antallet af personer, der synes, at præsidenten gør det godt i jobbet, fra 28 til 30 procent. Det er Bolsonaros bedste måling siden april, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På trods af det synes 45 procent, at præsidenten klarer sit job dårligt eller decideret forfærdeligt.