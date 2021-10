Brasilien runder 600.000 coronadøde på vej til normal hverdag

Brasilien har været et af de hårdest ramte lande i verden under pandemien, og tager man indbyggertallet i betragtning ligger Brasilien på en ottendeplads i verden med flest dødsfald.

Mange eksperter har dog gennem det seneste halve år peget på, at sundhedsmyndighedernes tal er for lave.

Imidlertid er smittetrykket stilnet af, og borgerne i Brasilien er på mange måder på vej mod en normal hverdag før pandemien.

Fredag har landet registreret 615 nye coronarelaterede dødsfald foruden 18.000 nye smittede.

I gennemsnit er der registreret omkring 500 nye dødsfald om dagen. Det er en væsentlig nedgang fra april, hvor mere end 3000 coronapatienter mistede livet om dagen i landet.

I storbyer som Rio de Janeiro og São Paulo er mange ting genåbnet.

Folk kan igen se en fodboldkamp på stadion, og natklubber og restauranter må have åbent til sent.

I Rio åbner myndighederne også for, at der igen kan blive mulighed for at holde stor nytårsfest på den berømte strand Copacabana.

Nogle borgmestre og guvernører har også droppet krav om mundbind.

Selv om Brasilien er på vej tilbage til livet før corona, mener lungespecialist og forsker Margareth Dalcolmo fra Fiocruz Institute, at det er for tidligt at slappe af.

- Situationen er blevet bedre, men det er for tidligt at sænke skuldrene, siger Margareth Dalcolm.

Hun siger, at pandemien kun kan betragtes som under kontrol, når 80 procent af befolkningen er vaccineret.

Hidtil har 71,4 procent af befolkningen modtaget mindst et stik med en vaccine, mens 45,9 procent af fuldt vaccineret.