Brasilien ramt af Trump-lignende protester til fordel for præsident

Han beskylder parlamentet og Højesteret for at være i gang med et kup mod ham.

Titusinder af mennesker er tirsdag på Brasiliens uafhængighedsdag samlet for at støtte landets højreradikale præsident, Jair Bolsonaro.

Men der har også tirsdag samlet sig mange modstandere af Bolsonaro. De anser ham for at være til fare for landets demokrati.

Myndighederne frygter, at det ud på dagen kan komme til sammenstød mellem de to grupperinger.

Mange tusinder har bevæget sig ud i gaderne i det brasilianske flags farver: gul og grøn. Det sker i hovedstaden Brasilia, i Sao Paulo, i Rio de Janeiro og i flere andre byer.

Demonstranter har tirsdag forsøgt at angribe Højesteret i Brasilia. Tilsyneladende i et forsøg på at kopiere de tilhængere af USA's tidligere præsident, Donald Trump, der 6. januar forsøgte at storme Kongressen i Washington.

Målinger viser, at Bolsonaros popularitet er på det laveste niveau, mens han har været præsident. Han styrer lige nu mod et nederlag ved valget i 2022.

- Han håber selvfølgelig, at der kommer mange til demonstrationerne for at vise, at man ikke kan stole på meningsmålinger. Det siger Brasilien-kender Marie Kolling fra Dansk Institut for Internationale Studier.

Hun peger på, at Bolsonaro har fremsat trusler om at genindføre en autoritær styreform. Derfor kan tirsdagens demonstrationer udarte.

- Man frygter, at det kan udvikle sig ret voldsomt, hvis mange deltagere til den antidemokratiske demonstration bærer våben, siger hun.

Der er stor økonomisk nedgang i Brasilien. Arbejdsløsheden og inflationen vokser, det er gået elendigt med at få corona-pandemien under kontrol. Og der er lige nu en række efterforskninger i gang mod Bolsonaro og hans nærmeste folk.

De beskyldes for at angribe landets demokratiske institutioner og sprede online-løgne.

Tilhængere, der er på gaden tirsdag, vil have militæret til at gribe ind på vegne af Bolsonaro.

- Dette er dagen, hvor det brasilianske folk vil fortælle os, hvilken vej vi skal gå, sagde Bolsonaro, da han foran præsidentpaladset ved en ceremoni tirsdag morgen indledte uafhængighedsdagen.

- Vores land kan ikke fortsætte med at holdes som gidsel af en eller to personer.

Han henviste tilsyneladende til højesteretsdommerne Alexandre de Moraes og Luis Roberto Barroso. Bolsonaro har anklaget dem for at angribe ham og gøre det svært for ham at regere.

Mandag aften forsøgte hundredvis af Bolsonaros tilhængere at angribe Kongressen i Brasilia. De blev stoppet af politiets afspærringer.