Brasilien passerer 6 millioner coronasmittede

Det sydamerikanske land, der har godt 210 millioner indbyggere, bliver dermed det tredje land efter USA og Indien, som passerer et smittetal på 6 millioner.

Med 38.397 nye bekræftede tilfælde af coronasmitte det seneste døgn har Brasilien nu passeret 6 millioner tilfælde under pandemien.

USA har knap 12 millioner smittede, mens Indien har konstateret lige over 9 millioner.

Ifølge Brasiliens sundhedsministerium har 552 coronasmittede mennesker mistet livet siden den seneste opgørelse. Dermed er i alt 169.613 mennesker registreret døde med corona i landet under pandemien.

Siden juli har smittetallene været faldende, men nu stiger antallet af smittetilfælde igen, viser regeringens opgørelser.

I de seneste uger er mange storbyer i høj grad vendt tilbage til hverdagslignende tilstande med åbne barer, restauranter og butikker, hvor folk stimler sammen - ofte uden masker.

I Sao Paulo og Rio de Janeiro er der sket en stigning i antallet af indlagte patienter med covid-19. I Rio var 90 procent af pladserne på intensivafdelingerne i brug denne uge.

Kontakttallet i landet er også steget til 1,1 efter flere uger under 1. Det betyder, at 10 coronasmittede personer i gennemsnit når at smitte 11 andre.

Ifølge Marcelo Gomes, som er forsker ved sundhedsinstituttet Fiocruz, bliver de kommende uger afgørende. Her vil det vise sig, om de brasilianske smittetal har nået et stabilt niveau, eller om landet er på vej ind i en anden bølge.

Også epidemiologen Roberto Medronho er bekymret.

- Vi er i risiko for en anden bølge uden at have overstået den første, siger han.

Han mener ikke, at Brasiliens myndigheder har handlet tilstrækkeligt.

Myndighederne i Sao Paulo meddelte tidligere på ugen, at restriktioner vil blive indført omkring nytår, men afviste en nedlukning.

- Vi er absolut ikke forberedte, siger Medronho.