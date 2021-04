Brasilien passerer 400.000 coronadøde

Kun USA har konstateret flere coronadøde end Brasilien målt i absolutte tal. Set i forhold til befolkningstal har Brasilien flere døde end USA, men ikke flere end for eksempel Italien, Belgien og Bulgarien.

Brasilien har således 187 dødsfald per 100.0000 indbyggere, mens USA har 177 døde per 100.000 indbyggere. Italien, Belgien og Bulgarien har henholdsvis 199, 207 og 235 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark 42 døde per 100.0000 indbyggere.

Dødstallet i Brasilien har stabiliseret sig på det seneste, efter at Brasilien i begyndelsen af måneden havde over 4000 daglige coronadødsfald. Det seneste døgn steg antallet af coronadøde med 3001.

Høje daglige dødstal har sat landets hospitaler under et voldsomt pres, og kirkegårde har haft svært ved at følge med de mange begravelser.

Flere lokale regeringer er begyndt at lempe på restriktionerne, i takt med at det daglige dødstal falder.

Men eksperter i smitsomme sygdomme advarer om, at lempelser på nuværende tidspunkt i pandemien kan betyde høje dødstal længe endnu.

- Brasilien gentager de samme fejl som sidste år med lempelser. Det vil stabilisere dødstallet til omkring 2000 om dagen, men 2000 dødsfald om dagen er ikke normalt for en enkelt sygdom, siger epidemilog Pedro Halllal.

Præsident Jair Bolsonaro forbliver også imod nedlukninger, eftersom de er skadelige for økonomien.

Senatet har i den forbindelse sat sig for at undersøge, om Bolsonaros regering har forværret krisen.

Siden pandemiens begyndelse er der blevet registreret mere end 14,5 millioner smittede i Brasilien, hvoraf 69.398 af dem blev opdaget det seneste døgn.