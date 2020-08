Brasilien passerer 100.000 coronadødsfald

Globalt overgås det kun af USA, hvor virusset har krævet over 162.000 menneskeliv.

I Brasilien er antallet af bekræftede smittetilfælde siden udbruddets begyndelse lørdag øget til over tre millioner.

Fredag viste en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP, at Latinamerika og Caribien havde passeret Europa som den hårdest ramte region målt på antallet af dødsfald som følge af coronavirus.

Carissa Etienne, der er leder af sundhedsorganisationen Pan American Health Organization, har advaret om, at coronavirusset spreder sig eksponentielt i mange områder af Latinamerika.

- Der kan ikke være nogen tvivl om, at vores region er blevet pandemiens epicenter, sagde hun for nylig ifølge det britiske medie BBC.

Blandt de personer i Brasilien, som er blevet testet positive for virusset, er præsident Jair Bolsonaro, der vedvarende har nedtonet risikoen for at dø af covid-19.

Da Bolsonaro i slutningen af juli blev erklæret rask, pegede han på sit eget eksempel som grund til ikke at frygte virusset.

- Jeg vidste, at jeg ville få virusset en dag, hvilket jeg tror, at alle her vil på et tidspunkt. Hvad er I bange for? Se det i øjnene, sagde Bolsonaro 31. juli ifølge AFP.

- Jeg fortryder dødsfaldene, men folk dør hver eneste dag af mange ting. Det er livet.

Præsidenten har tidligere sammenlignet coronavirus med "en lille influenza", og han har jævnligt set stort på anbefalingerne om at holde afstand ved at kramme og give hånd til sine tilhængere på gaden i hovedstaden Brasília.

Brasilien registrerede de første tilfælde af det nye coronavirus i slutningen af februar. Det varede cirka tre måneder, før dødstallet rundede 50.000, men bare 50 dage for de næste 50.000, skriver Reuters.