Brasilien har nu næstflest coronadødsfald i verden

De seneste 24 timer er der registreret yderligere 909 dødsfald, hvilket bringer Brasiliens total op på 41.828.

I samme tidsrum er antallet af smittede personer øget med næsten 26.000, hvilket bringer det samlede antal smittetilfælde op på godt 828.000. Heraf er lidt over 365.000 meldt raske igen.

Storbritannien har registreret 41.566 dødsfald ifølge en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore i USA.

USA har flest dødsfald i verden med næsten 115.000.

Omregnes tallene i forhold til befolkningernes størrelse er Storbritannien det hårdest ramte land af de tre med cirka 63 døde per 100.000 indbyggere.

I Brasilien, der har omkring 210 millioner indbyggere, er tallet 20, mens USA er oppe på omkring 35 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Mens antallet af døde og smittede er aftagende i blandt andet Europa, gør den modsatte tendens sig gældende i Brasilien og flere andre syd- og centralamerikanske lande.

I alt er flere end 70.000 døde i Syd- og Centralamerika med Brasilien som det nye epicenter, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sundhedseksperter i Brasilien har ifølge Reuters advaret om, at det reelle antal smittetilfælde kan være 10-15 gange højere end de officielle tal.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, har tidligere sidestillet udbruddet af det nye coronavirus med en "lille influenza".

Bolsonaro har også kritiseret politiske ledere i landets delstater for at gennemføre nedlukninger og indføre andre foranstaltninger for at mindske smitterisikoen.

Coronavirusset dukkede oprindeligt op i slutningen af sidste år i Kina.