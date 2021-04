Brasilien har mistanke om russisk vaccinefejl og stopper import

Onsdag bakker uafhængige forskere også op om myndighedernes beslutning.

De mener, at problemet potentielt kan give bivirkninger hos nogle mennesker med et svagt immunsystem.

Virologen Angela Rasmussen mener, at fundene "stiller spørgsmålstegn ved fremstillingsprocesserne" af den russiske vaccine.

Sputnik V er en såkaldt vektorbaseret vaccine baseret på adenovirus. Det vil sige, at vaccinen er baseret på et virus, som normalt vil give en mild luftvejsinfektion.

Derudover er der i vaccineudgaven indsat de dele af coronavirus, der koder for det spike-protein, som coronavirus bruger til at inficere kroppens celler med.

Det skal bevirke, at kroppen på baggrund af vaccinen får en immunrespons mod coronavirus, hvis den møder virusset i det "virkelige liv".

I vaccineudgaven er adenovirusset dog modificeret, så det ikke kan formere sig og dermed forårsage sygdom.

Men netop her opstår problemet, for brasilianske sundhedsmyndigheder har angiveligt fundet eksempler på, at nogle Sputnik V-prøver kunne "replikere sig selv".

Angela Rasmussen, som er tilknyttet Georgetown University Center og canadiske sundhedsmyndigheder, forklarer, at det "for de fleste formentlig ikke vil betyde det store".

- Men hos folk med svagt immunsystem kan der være en højere grad af bivirkninger på grund af det, heriblandt mere alvorlige, siger hun.

Fundene skyldes sandsynligvis en fejl i produktionen, lyder det videre fra forskere. De russiske vaccineudviklere har afvist historien.

Konkret var der tale om problemer med den anden dosis af Sputnik V-vaccinen. Den første er endnu ikke blevet undersøgt.