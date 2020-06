Brasilien fjerner data om coronakrise fra hjemmeside

Det sker samtidig med, at den omstridte præsident Jair Bolsonaro forsvarer forhalinger og ændringer af de officielle statistikker over pandemiens udvikling i Brasilien. Det er det hårdest ramte land i verden efter USA, når det gælder antallet af smittetilfælde.

Det brasilianske sundhedsministerium fjernede ifølge Reuters de mange data fra en hjemmeside tidligere i denne weekend.

Hjemmesiden, som dokumenterer epidemiens udvikling i regioner og kommuner, har fået nyt layout og indeholder nu kun en lille brøkdel af de tidligere oplysninger.

Brasilien har 676.000 smittetilfælde, og antallet af dødsfald med coronavirus var søndag 36.044, hvilket er flere end i Italien. Antallet af døde per 100.000 indbyggere i Brasilien er på 17.

De mange data blev fjernet fra offentligheden lørdag (lokal tid).

- De samlede data afspejler ikke situationen i landet på nuværende tidspunkt, skriver Bolsonaro på Twitter med henvisning til et notat fra sundhedsministeriet.

- Nye handlinger er sat i gang for at få forbedret oversigter over tilfælde og bekræftelser af diagnoser, hedder det videre.

Bolsonaro har igen og igen nedtonet farerne ved pandemien og udskiftet sundhedssystemer i sundhedsministeriet med officerer fra militæret.

Præsidenten har argumenteret i mod nedlukninger som middel til at få stoppet udbredelsen af det nye coronavirus.

Hverken Bolsonaro eller ministeriet har forklaret, hvorfor de mange data er fjernet på den officielle hjemmeside covid.saude.gov.br.

- Transparens i alle informationer har stor betydning for kampen mod epidemien, skriver Paulo Jeronimo de Sousa, som leder Den Brasilianske Pressesammenslutning.

Det globale opgjorte antal døde med coronavirus passerede søndag 400.000 ifølge den seneste opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Det globale dødstal som følge af pandemien rundede 300.000 den 15. maj, mens det knap 20 dage forinden havde rundet 200.000.

På verdensplan nærmer antallet af bekræftede smittetilfælde sig syv millioner. Globalt er lidt over tre millioner erklæret raske.