Brasilianske senatorer dropper drabsanklager mod Bolsonaro

Senatorer i Brasilien dropper en anbefaling om at rejse sigtelse mod præsident Jair Bolsonaro for massedrab og folkedrab.

Sigtelserne gælder Bolsonaros håndtering af pandemien og den statslige indsats - eller mangel på indsats - mod den.

- Beslutningen var teknisk, ikke politisk, siger senator Humberto Costa fra oppositionen om at stryge ordene "massedrab" og "folkedrab".

- Vi kan ikke risikere, at rapporten bliver smidt ud af en dommer, fordi fremstillingen af forbrydelserne ikke er præcis.

Costa er et af medlemmer i det senatsudvalg, der undersøger Brasiliens håndtering af pandemien.

Et tidligere udkast til en rapport fra udvalget anbefalede, at præsidenten holdes ansvarlig for titusindvis af coronadødsfald.

Den næsten 1200 sider lange rapport beskylder Bolsonaro for bevidst at have afvist tilbud om køb af vacciner mod covid-19 tidligt i pandemien.

Som følge af den beslutning blev Brasiliens vaccinationskampagne forsinket. Det kostede anslået 95.000 mennesker livet, konkluderer rapporten.

I alt har Brasilien registreret over 603.000 dødsfald blandt coronasmittede.

Ifølge rapporten var Jair Bolsonaro styret af en "ubegrundet tro på teorien om flokimmunitet ved naturlig smitte".

- Uden vaccinen ville antallet af dødsfald være stratosfærisk. Hvilket det viste sig at blive, står der i rapporten.

Her konkluderes det videre, at Bolsonaro er "den hovedansvarlige for regeringens fejl begået under covid-19-pandemien". Det fremgår også, og at han handlede imod råd fra sit eget sundhedsministerium.

Senatet mangler endnu at stemme om rapporten. Denne afstemning er planlagt til næste uge. Der kan komme flere ændringer, inden rapporten - måske - bliver vedtaget.

Bolsonaro har afvist undersøgelsen af coronahåndteringen som værende "politisk motiveret".

Det blev i forvejen anset som temmelig usandsynligt, at der ville blive rejst sag mod ham for grove forbrydelser som drab.

Én ting er, at det kunne blive svært at underbygge i retten. En anden ting er, at sagen skal forbi Brasiliens statsadvokat, der er udpeget af Bolsonaro.

Rapportens konklusioner viser dog, at præsidenten er stadig mere politisk isoleret og upopulær et år inden præsidentvalget.

Det skyldes både hans håndtering af pandemiindsatsen, men også en svækket brasiliansk økonomi.