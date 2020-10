Brasiliansk mor til tre var blandt ofrene for angreb i Nice

Et af de tre ofre for et knivangreb torsdag i den sydfranske by Nice var en 44-årig brasiliansk kvinde og mor til tre.

Det oplyser Brasiliens udenrigsministerium ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Det lykkedes den alvorligt sårede kvinde at komme væk fra den kirke, hvor en knivbevæbnet mand gik til angreb, til en café i nærheden. Men kort tid efter døde hun. Det har kilder i det franske politi tidligere oplyst.