Brasiliansk forsker: Hospitaler er blevet til kvælningskamre

Hospitalsvæsnet i den brasilianske millionby Manaus midt i Amazonas-regnskoven er ved at kollapse under en anden bølge med coronavirus.

Byens hospitaler mangler således både ilt og personale, mens antallet af dødsfald er begyndt at stige kraftigt igen.

Samtidig er intensivafdelinger så fyldte, at coronapatienter er nødt til at blive fløjet til andre stater for at få hjælp.

Manaus ligger i staten Amazonas i det nordlige Brasilien.

Ifølge delstatsregeringen er hele Amazonas tæt på at løbe tør for ilt til at behandle coronapatienter. Flere medier melder torsdag, at folk i respiratorer i disse dage bliver kvalt af manglen på ilt på statens hospitaler.

Sundhedsminister i Amazonas, Marcellus Campelo, oplyser, at staten har brug for tre gang mere ilt, end den selv kan producere.

- Ilten er løbet tør, og hospitalerne er blevet forvandlet til kvælningskamre, siger forsker Jesem Orellana fra det videnskabelige institut Fiocruz-Amazonia.

På grund af den alvorlige situation har myndighederne bedt om forsyninger fra andre stater.

Kongresmedlem i Amazonas Marcelo Ramos oplyser, at staten også har anmodet USA om at sende et militært transportfly til Manaus med iltbeholdere.

For at gøre ondt værre registrerede Japan for nylig fire tilfælde af en ny variant af coronavirusset i fire personer, der alle var rejst fra Amazonas.

Forskere frygter, at den nye variant kan være årsagen til den voldsomme smittestigning i staten. Det er dog endnu ikke blevet fastlagt.

I alt er næsten 6000 mennesker døde af covid-19 i Amazonas under pandemien. Der bor omkring 3,9 millioner mennesker i staten.

De første to uger i januar er mindst 1979 personer blevet indlagt med coronavirus. Det er næsten lige så mange som de 2128, der blev indlagt i april, da den første bølge med corona var på sit højeste.

Dengang blev myndighederne i Amazons nødt til at grave massegrave og leje kølevogne for at kunne håndtere de mange døde, da hospitalerne ikke længere kunne følge med.