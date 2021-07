Brasilianere går på gaden med krav om rigsretssag mod præsident

Tusindvis af brasilianere demonstrerede lørdag mod præsident Jair Bolsonaro og krævede ham stillet for en rigsret som følge af en mulig korruptionsskandale i forbindelse med et statsligt indkøb af vacciner mod covid-19.

Bolsonaro selv står over for at blive efterforsket i sagen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demonstrationerne var planlagt til 24. juli, men blev rykket frem, efter at en kommission i det brasilianske senat i juni afdækkede beskyldninger om, at Bolsonaro angiveligt kendte til den påståede korruption, men tilsyneladende undlod at videregive oplysningerne til politiet.

I korruptionssagen undersøger føderale anklagere, om der har været fusk med en kontrakt til knap to milliarder kroner om 20 millioner doser af den indiske coronavaccine fra Bharat Biotech.

Beskyldningerne mod Bolsonaro kommer, efter at en embedsmand i det brasilianske sundhedsministerium fattede mistanke til en vaccineregning på 280 millioner kroner udskrevet til sundhedsministeriet.

De bekymringer blev bragt op på et møde 20. marts, hvor Bolsonaro ifølge en vidneforklaring fortalte, at han også havde mistanke om korruption og ville få politiet til at undersøge sagen. Det skete imidlertid aldrig.

Under lørdagens demonstrationer udtrykte deltagerne også utilfredshed med Brasiliens vaccinationskampagne og regeringens håndtering af pandemien, som har kostet over en halv million mennesker i Brasilien livet.

- Denne regering har dræbt flere end 500.000 mennesker gennem sine forkerte beslutninger, falske nyheder, løgne og nu denne absurde korruptionsskandale, siger den 47-årige læge Lima Mendes, der deltog i en protest i Rio de Janeiro, til nyhedsbureauet AFP.

Den højreorienterede Bolsonaro, der overtog præsidentposten i 2019, har afvist alle påstande om, at regeringen er involveret i korruption, og siger, at det hele er et forsøg på at tvinge ham væk fra præsidentposten.

Ifølge lokale medier deltog tusindvis af mennesker lørdag i demonstrationer i mindst 13 af landets største byer, skriver Reuters.