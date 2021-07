Branson forsøger at nå rummet først i milliardærkapløb

Dermed prøver han at slå de rivaliserende milliardærer Jeff Bezos og Elon Musk, der også planlægger en rumtur.

Britiske Richard Branson vil søndag forsøge at blive den første milliardær, der forlader Jorden og sætter kurs mod rummet.

Amazon-grundlægger Jeff Bezos, som Forbes har kåret til den rigeste mand i verden, har annonceret, at han 20. juli skal på en rumrejse med sin bror, Mark Bezos.

Tesla-stifteren Elon Musk ikke har sat dato på for sin tur mod stjernerne, men han stiler efter, at hans rumfartsvirksomhed skal sende turister til månen i 2023.

Richard Branson skal derimod efter planen rejse til kanten af rummet søndag med sit selskab Virgin Galactics rumkapsel.

Turen bliver med to piloter og fire "missionsspecialister" - deriblandt den 70-årige Branson.

Fartøjet "VSS Unity", som Branson skal med, kommer i luften ved at være fastspændt til et specialbygget fly, inden det i en vis højde frigives og via raketmotorer bringes op i den øvre atmosfære.

Her vil passagererne opleve vægtløs tilstand. Efter nogle minutter begynder nedturen, hvorefter rumfartøjet lander på en base i New Mexico i USA.

Richard Bransons opsendelse er afhængig af vejrforholdene, samt at alt det tekniske fungerer efter hensigten.

Men hvis det lykkes, så vil Bransons tur om bord på rumfartøjet "VSS Unity" være en ny milepæl i de tre milliardærers kapløb om at blive den første til at indlede en ny æra med kommercielle rumrejser for civile.

Derfor er det heller ikke uden betydning, at Bransons planlagte tur ser ud til at sende ham ud i rummet før Bezos, der har grundlagt det rivaliserende rumselskab Blue Origin.

Selv om rejsen ligger tæt på Bezos', har Branson udtalt til CNN, at det ikke betyder noget, hvis den ene af de to milliardærer tager afsted få dage før den anden.