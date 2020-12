Brande rammer australsk ferieø og sender turister på flugt

Brandene har tvunget turister til at flygte fra øen, der er verdens største sandø og ligger ud for Australiens østkyst.

Naturbrandene har ødelagt mere end 76.000 hektar. Det svarer til næsten halvdelen af øen. Fraser Island er på verdensarvslisten for sine regnskove og sandklitter.

- Forholdene er stadig uforudsigelige og kan hurtigt ændre sig, oplyser redningstjenesten i delstaten Queensland i en erklæring.

Ifølge redningstjenesten skal gæster og personale på et af øens største resorts forberede sig på at forlade stedet når som helst.

Adskillige gæster er allerede blevet transporteret væk fra Fraser Island, eftersom vejrforholdene tirsdag blev forværret.

Det rapporterer australske medier.

Siden lørdag er der blevet kastet mere end en million liter vand og brandhæmmende væske ned over flammerne, oplyser brandvæsenet i Queensland.

Skovbrandene blev antændt af et ulovligt lejrbål 15. oktober.

- Det faktum, at et lejrbål har startet denne brand, er frustrerende for alle, siger vicekommissær for brandvæsenet i Queensland Mike Wassing til Nine News.

Store af dele af Australien oplever for tiden en voldsom hedebølge.

Natten til søndag svedte storbyen Sydney, der ligger i delstaten New South Wales, sig igennem den varmeste novembernat nogensinde registreret. I løbet af natten nåede temperaturen ikke under 25,4 grader, og søndag passerede termometeret 40 grader.