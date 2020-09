Brande i Californien spreder sig til rekordstort område

Skovbrande i USA's mest folkerige delstat, Californien, har indtil videre brændt et område på mere end 8000 kvadratkilometer ned.

Det oplyser det californiske brandvæsen, skriver BBC.

Det er et rekordstort område, der svarer til et areal på størrelse med Sjælland og Lolland tilsammen.

Californien har i løbet af weekenden oplevet enormt høje temperaturer, hvilket kun har forværret den i forvejen høje brandfare i delstaten.

Ifølge myndighederne i Los Angeles blev den højeste temperatur søndag målt til 49,4 grader, skriver BBC.

Selv om temperaturerne forventes at falde tirsdag, er der risiko for, at kraftige vinde spreder brandene yderligere.

Flere end 14.000 brandfolk kæmper mod flammerne på tværs af staten, melder brandvæsenet.

Søndag blev flere end 200 mennesker evakueret med helikoptere, efter at de blev fanget af en skovbrand i det nordlige Californien.

Personerne var nødt til at blive reddet væk med militærhelikoptere, da skovbranden havde afskåret den eneste flugtvej ud af reservoiret Mammoth Pool - et populært fritids- og campingområde i nationalparken Sierra National Forest.

Californien har registreret knap 1000 skovbrande siden 15. august. Brandene er primært blevet optændt af lynnedslag.

I alt har otte mennesker mistet livet i brande de seneste tre uger. Cirka 3300 bygninger er desuden blevet ødelagt.

En brandmand er blandt de omkomne, mens flere vandrere også har mistet livet. Af samme årsag er folk blevet opfordret til ikke at tage på vandreture i områderne.

Talsmand for det californiske brandvæsen Lynne Tolmachof siger til nyhedsbureauet AP, at det er bekymrende, hvor tidligt skovbrandene i år har ramt delstaten.

- Det er alarmerende, hvor tidligt brandene er begyndt i år. September og oktober er historisk set vores værste måneder for brande. Det er normalt varmt og tørt, siger talsmanden.