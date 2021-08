Brande hærger feriesteder ved Middelhavet

Private sejlbåde og yachter har i weekenden bistået den tyrkiske kystvagt med at evakuere turister og beboere langs Tyrkiets middelhavskyst.

Søndag havde brandene foreløbig kostet otte menneskeliv, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Blandt de ramte områder er de populære feriebyer Bodrum, Manavgat og Mamaris og et område omkring Antalya.

Tyrkiets minister for skovbrug oplyste søndag, at mindst 13 fly, 45 helikoptere, droner og op mod 830 brandbiler var indsat i slukningsarbejdet.

Derudover er brandfolk fra Rusland, Ukraine, Iran og Aserbajdsjan rejst til Tyrkiet for at hjælpe deres tyrkiske kolleger med at nedkæmpe flammerne.

Skovbrande er ikke et særsyn i sommermånederne i Tyrkiet, hvor temperaturen kan nå op over 40 grader. Men ifølge de lokale myndigheder har de seneste brande ramt et langt større område end normalt.

Temperaturen har da også været usædvanligt høj i Tyrkiet den forgangne måned, hvor man ifølge nyhedsbureauet AFP eksempelvis 20. juli målte 49,1 grader i byen Cizre, der ligger i den sydøstlige del af landet.

Tyrkiet står ikke alene med problemet. I nabolandet Grækenland er indbyggere i området nær storbyen Patras flygtet fra deres hjem på grund af skovbrande, som har raseret flere landsbyer.

Temperaturerne har været særdeles høje i store dele af Grækenland den seneste tid, og der er ikke umiddelbart udsigt til køligere vejr. Termometeret forventes således at nå 44 grader mandag og tirsdag, skriver Reuters.

Lidt længere mod vest har italienske brandfolk kæmpet mod skovbrande på både Sicilien og Sardinien.

I løbet af weekenden er der opstået ild mere end 800 steder i naturen i Italien. Det oplyser italiensk brandvæsen ifølge AFP. Naturbrandene har primært ramt den sydlige del af landet.

På Sicilien kæmpede brandmænd søndag eftermiddag mod flammerne i byerne Catania, Palermo og Syracuse.

Mens naturen i Syditalien har stået i brand, har man i Norditalien været plaget af uvejr. Uvejret har blandt andet betydet, at norditalienske landmænd har fået ødelagt store dele af deres afgrøder.

Endelig har brandfolk haft travlt i Spanien, hvor der lørdag eftermiddag udbrød brand nær San Juan-reservoiret - et naturområde 70 kilometer øst for hovedstaden Madrid.

Mens foreløbig mindst otte mennesker har mistet livet som følge af naturbrandene i Tyrkiet, er der ingen meldinger om omkomne i Grækenland, Italien og Spanien.