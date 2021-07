Brande hærger feriesteder ved Middelhavet

Italienske brandfolk kæmper for anden dag for at få kontrol med skovbrande på Sicilien.

Det sicilianske brandvæsen skriver på Twitter, at det i løbet af 24 timer har haft 250 indsatser i alt. Af dem var hver femte i Catania.

En af skovbrandene har nået den del af byen, der ligger ud mod havet. Billeder på sociale medier viser forkullede strandstole og parasoller.

Varme vindpust har fået ilden til at brede sig på den italienske ø, hvor der er op mod 40 graders varme.

Også øens hovedstad, Palermo, mærker til de skovbrande, der er opstået i regionen. Lørdag regnede aske fra brandene ned over byen, skriver italienske medier.

Også en anden italiensk ø, Sardinien, var tidligere på ugen ramt af skovbrande.

Det samme gælder andre middelhavslande som Spanien og Libanon.

I det sydlige Tyrkiet har et område omkring feriebyerne Antalya og Manavgat i de seneste dage været raseret af flammer. To brandmænd er døde i kampen for at få kontrol med brandene.

Lørdag opstod en ny brand i feriebyen Bodrum længere mod vest. Her er flere hoteller og boligområder blevet evakueret, skriver tyrkiske medier.

Skovbrande er almindelige i de varme sommermåneder i Tyrkiet. Men lokale myndigheder siger, at de seneste brande har ramt et langt større område end normalt.

I de seneste fire dage er i alt 101 brande brudt ud, siger den tyrkiske landbrugsminister, Bekir Pakdemirli. Af dem er de 91 brande under kontrol, tilføjer han.

I nabolandet Grækenland kæmper omkring 145 brandmænd mod en skovbrand i Patras, der er landets tredjestørste by.

Branden har ødelagt mindst ti huse og har sendt fem mennesker på hospitalet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det græske brandvæsen har 50 brandbiler og otte fly eller helikoptere til at hjælpe med at slukke ilden i området, der ligger godt 200 kilometer vest for hovedstaden Athen.

Myndighederne har evakueret indbyggerne i fire landsbyer i regionen og fra turistområdet Loggos, der ligger ved kysten.

Grækenland har siden fredag været ramt af en varmebølge, der har sendt temperaturen op mellem 42 og 44 grader.