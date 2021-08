Brand vokser sig til den tredjestørste i Californiens historie

Det oplyser den amerikanske delstats brandmyndigheder, der også forventer, at skovbranden kommer til at vokse sig endnu større.

Indtil videre har branden sat ild til mere end 1700 kvadratkilometer, siden den brød ud i midten af juli.

Det svarer cirka til et område på størrelse med Lolland-Falster.

I denne uge nåede branden så den historiske by Greenville, der fredag står tilbage i ruiner efter at være blevet raseret af flammerne de seneste dage.

Todd Johns, der er sherif i amtet Plumas County, sagde allerede torsdag på et pressemøde, at ødelæggelserne var katastrofale.

- Jeg har selv boet i Greenville hele mit liv. Mit hjerte er knust over, hvad der er sket her.

- De mennesker, der har mistet deres hjem og forretninger, deres liv vil være forandret for altid. Alt, jeg kan sige til jer, er, at jeg er ked af det, sagde sheriffen torsdag.

Todd Johns oplyser fredag, at der endnu ikke er nogen meldinger om personskader i forbindelse med branden, men advarer samtidig om, at faren endnu ikke er ovre.

Flere beredskabsledere siger fredag, at de forventer, at kraftig vind de næste dage vil give flammerne nyt liv.

Torsdag morgen lød meldingen, at bare 35 procent af branden var under kontrol.

Over 5000 brandfolk kæmper i øjeblikket mod skovbranden, der er så stor, at røgsøjlen fra den kan ses fra rummet.

Elselskabet Pacific Gas and Electric beskyldes for at være ansvarlige for branden, der begyndte, samme dag som et træ faldt ned på en elektrisk leder fra selskabet.

Det har vækket grimme minder om skovbranden "Paradise Fire", der i 2018 blev den dødeligste skovbrand i Californiens nyere historie, da 86 mennesker mistede livet.

Dengang blev branden startet af et defekt strømkabel fra Pacific Gas and Electric, og selskabet blev siden hen dømt for at være skyld i branden.