Brand på hotel dræber syv coronasmittede i Indien

Anden gang inden for få dage er der udbrudt brand et sted, hvor coronasmittede er i isolation eller behandles.

En brand har søndag morgen lokal tid kostet syv personer livet på et hotel i Indien. Bygningen i byen Vijayawada et stykke nord for Chennai blev brugt til at isolere coronasmittede.

Det oplyser en talsmand for politiet ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Ilden er ifølge politiet tilsyneladende opstået på grund af en elektrisk kortslutning. Redningspersonale blev sendt ind i den flere etager høje bygning for at redde folk fra flammerne.

Mindst 22 blev hentet ud fra bygningen og bragt til hospitaler. Indenrigsminister Amit Shah skriver på Twitter, at han er meget bedrøvet over nyheden om branden.

- Jeg kondolerer over for de berørte familier i denne sorgens tid. Jeg beder for, at de kvæstede kommer sig hurtigt, skriver han.

Det er anden gang inden for en uge, at der er udbrudt brand i lokaler i Indien, der bruges i forbindelse med covid-19-pandemien.

Torsdag blev otte dræbt i en brand på en intensivafdeling på et privathospital i Ahmedabad i den vestlige del af landet.