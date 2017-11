Brand i etageejendom koster 19 livet i forstad til Beijing

Det skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Ud over de dræbte er otte kommet til skade under branden.

19 meldes omkommet, efter at en voldsom brand lørdag aften brød ud i et lejlighedskompleks i en sydlig forstad til den kinesiske storby Beijing.

Branden brød ud i en bygning, der reklamerer med billige udlejningsboliger.

Ifølge Xinhua lykkedes det brandfolk at få slukket branden klokken ni lørdag aften lokal tid. Det var tre timer efter den første anmeldelse om branden.

Ifølge Xinhua er de sårede bragt til behandling på hospitalet.

Billeder fra Xinhua viser brandfolk, der arbejder for at slukke branden uden for bygningen.

På billederne kan man se et stort, rød reklameskilt med billeder af boligerne i bygningen. Her fremgår det, at lejlighederne er forsynet med badeværelser, varmt vand, køkken og andre basale faciliteter.

Den slags lejligheder udlejes oftest til indvandrere, der søger lavtlønsjob i storbyen, skriver nyhedsbureauet AP.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet at få en kommentar fra brandmyndighederne eller den lokale regering.