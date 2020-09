Brand har ødelagt græsk flygtningelejr på Lesbos

Nødhjælpsorganisationer og frivillige siger, at nogle menneskers flugtveje blev afskåret af røg og flammer, og at en del blev syge af røgforgiftning.

Der var tale om flere brande. Det er uklart, hvordan de opstod. De blev spredt hurtigt af stærke vinde med hastigheder på op til 60 kilometer i timen.

Tusindvis af migranter strejfede hjemløse rundt på øen, da de var flygtet fra Moria-lejren, hvor der bor over 12.000 personer.

Lokale embedsmænd udtrykker bekymring for, at asylansøgere, som er testet positive for covid-19, vil udbrede smitte.

En højtstående græsk embedsmand siger, at Moria-lejren "formentligt er blevet totalt ødelagt".

Athen erklærede øen i nødretstilstand og sendte politiforstærkninger til øen, som ligger ud for Tyrkiet.

Grækenlands vicemigrationsminister, George Koumoutsakos, siger, at 3000 af Moria-lejrens beboere vil blive midlertidigt indkvarteret i telte, mens der søges efter alternativ indkvartering.

Nogle flygtninge mener, at brandene kan være blevet påsat af beboere på øen. Andre rapporterer, at migranter selv har startet brandene og herefter forhindret brandvæsnet i at gøre sit arbejde. Endnu er intet bekræftet.

Myndigheder på øen har kæmpet med en stor skovbrand omkring 25 kilometer nordvest for Moria siden tirsdag aften.

Ifølge den seneste opgørelse bor omkring 12.600 mennesker i og omkring lejren, som har en officiel kapacitet på 2757.

Lejren har været i karantæne siden sidste uge, hvor der har været en stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus.