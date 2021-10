Bortvist elev tilstår 17 drab ved skoleskyderi i Florida

- Jeg er meget ked af, hvad jeg gjorde, og jeg bliver nødt til at leve med det hver dag, sagde Cruz i en retssal i Fort Lauderdale, Florida, onsdag.

- Det giver mig mareridt, tilføjede han.

Hans advokat, David Wheeler, havde i sidste uge sagt, at Cruz ville erklære sig skyldig.

Nikolas Cruz var 19 år, da han på valentinsdag i 2018 gik ind på skolen i Parkland og udløste brandalarmen. Dernæst trak han et halvautomatisk våben frem og begyndte at skyde elever og lærere.

14 elever og 3 ansatte på skolen blev dræbt. 17 andre blev såret.

Forinden var Cruz blevet bortvist fra skolen på grund af dårlig opførsel. Under retssagen er det kommet frem, at han gennem noget tid har haft alvorlige psykiske problemer.

Det våben, han brugte til at dræbe de 17 mennesker på skolen, var af typen AR-15. Cruz havde købt det på lovlig vis, da han var 18 år.

Skolemassakren førte til, at flere af de overlevende elever fra skolen i Florida dannede organisationen March for Our Lives, der arbejder for at ændre de amerikanske våbenlove, så den type våben bliver forbudt.

En måned efter skyderiet holdt March for Our Lives en stor demonstration i forbundshovedstaden Washington D.C. Den blev fulgt af hundredvis af lignende demonstrationer andre steder i USA og verden.

Anklageren i sagen har kaldt Cruz' gerning "kold, kalkuleret og overlagt" og har krævet ham idømt dødsstraf.

Cruz har tidligere nægtet sig skyldig. Hans tilståelse åbner nu op for, at et nævningeting kan beslutte at idømme ham fængsel på livstid.

- Hvis jeg får endnu en chance, vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at forsøge at hjælpe andre, sagde han under onsdagens høring.

Dommer Elizabeth Scherer forklarede Cruz, at en anden dom i en separat sag - hvor Cruz har erkendt at have overfaldet en fængselsbetjent - kan være en ulempe for ham, når straffen skal udmåles.

- Staten vil bruge dommen i den sag som bevis på skærpende omstændigheder for at kunne tale for dødsstraf. Forstår du det?, spurgte dommeren Cruz.

- Ja, svarede han.

Henvendt til nogle af de familier til ofrene, der var mødt frem i retten, sagde Cruz:

- Jeg synes, at det skal være jeres beslutning, hvor jeg skal hen, om jeg skal leve eller dø. Ikke nævningetingets.

Udvælgelsen af nævninger i sagen om strafudmålingen begynder 4. januar.