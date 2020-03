Bortført par frigivet i Burkina Faso

En canadisk kvinde og en italiensk mand, som blev bortført i Burkina Faso i december 2018, er blevet frigivet og synes at være ved godt helbred, siger en talsmand for FN-missionen i Mali.

Canadieren Edith Blais og italieneren Luca Tacchetto blev meldt savnet, da de var på gennemrejse i Burkina Faso, hvor en række jihadistgrupper med forbindelse til al Qaeda og Islamisk Stat er aktive.

FN-missionens talsmand, Olivier Salgado, siger til Reuters, at Blais og Tacchetto fredag aften blev overgivet til eller fundet af fredsbevarende soldater nær Kidal. Det er uklart, om de blev overgivet eller fundet.

Parret vil senere blive overgivet til myndighederne i Mali.

Der er ingen oplysninger om, hvilken gruppe, som bortførte parret.

FN-missionen har offentliggjort et foto af Blais og Tacchetto, hvor de er iført T-shirts fra FN.

Blais, som er fra Quebec, og hendes partner Tacchetto, som er fra Venedig, er begge i 30'erne. De var i bil på vej til hovedstaden Ouagadougou fra Bobo-Dioulasso. En tur på godt 360 kilometer.

De forsvandt et sted på ruten uden at efterlade sig spor.

De havde planer om at tage til Togo for at arbejde med et humanitært projekt.

I april sidste år sagde en regeringstalsmand, at parret var bortført.

Talsmanden sagde, at de bortførte måske var bragt ud af landet, men at de ikke var i fare.

En canadier, Kirk Woodman, som blev bortført i Burkina Faso i samme måned som parret, blev fundet død kort efter. Manden blev bortført af en halv snes bevæbnede mænd ved en mine nær grænsen til Niger.

Den canadiske statsborger arbejdede for et mineselskab.

Islamisk Stat hæver, at bevægelsen stod bag kidnapningen af Woodman, men sikkerhedskilder siger til Reuters, at canadieren formentligt blev bortført af kriminelle, som ville sælge ham til en anden gruppe.