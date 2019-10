Boris Johnson vil for tredje gang forsøge at få udskrevet valg

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil for tredje gang forsøge at få det britiske Underhus til at stemme for et forslag om at udskrive valg.

Johnson skal samle to tredjedele af medlemmernes stemmer for at få forslaget vedtaget, hvilket han ikke hidtil har formået.

Lykkes det denne gang, ventes valget at blive afholdt 12. december.

Søndag sagde en kilde i premierministerens kontor, at hvis det ikke mandag lykkes at få vedtaget at udskrive valg, så vil regeringen se på alle forslag, som oppositionen har til en anden brexit-løsning.

- Hvis Labour er imod at stå til regnskab over for folket endnu en gang, så vil vi se på alle muligheder for at få brexit gennemført. Herunder også idéer, der er magen til dem, der er foreslået af andre oppositionspartier, siger kilden.

- Vi kan ikke tillade, at parlamentet spilder 2020 på samme måde, som det har spildt 2019. Landet ønsker brexit gennemført, så vi kan komme videre og fokusere på samfundets andre prioriteter.

Storbritannien har deadline 31. oktober for at træde ud af EU.

Men Johnson har mod sin vilje været nødt til at skrive til EU's præsident, Donald Tusk, for at anmode om udsættelse.

Flere anonyme EU-kilder har søndag oplyst, at EU's medlemslande satser på mandag at nå til enighed om en udskydelse.

Det vil stadig være muligt for briterne at forlade det europæiske fællesskab inden da, hvis de endeligt får ratificeret brexitaftalen.

Skulle det ske i november eller december, står brexit til at ske henholdsvis 1. december eller 1. januar, oplyser kilderne.

EU vil i forbindelse med den mulige udskydelse understrege, at den næste tidsperiode ikke kan bruges til at genforhandle brexitaftalen.

Det lykkedes tirsdag for Boris Johnson at samle et flertal i det britiske parlament om en skilsmisseaftale med EU.

329 parlamentsmedlemmer stemte for, mens 299 stemte imod.

Briternes udtræden af EU har været mere end tre år undervejs. Det blev skudt i gang ved en folkeafstemning 23. juni 2016, hvor 51,9 procent af briterne stemte for at forlade EU.

Årsagen var blandt andet øget indblanding fra EU's side i britiske anliggender. Også indvandring fra andre EU-lande bekymrede mange briter.