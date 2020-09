Han ligner ikke en, der har store problemer om ørerne, men det har Boris Johnson. Den britiske premierminister kæmper med at kontrollere coronakrisen, der er stor i Storbritannien. Desuden er der problemer med forhandlingerne om en frihandelsaftale med EU. Billedet er fra onsdag middag, da han forlod Downing Street 10 for at køre til spørgetime i parlamentet.

Boris Johnson vil bryde brexitaftalen

Skilsmissen mellem briterne og EU har måske kurs mod et iskoldt brud. Storbritannien fremsætter med åben pande et forslag, som strider mod brexitaftalen.

Er det en joker for at presse EU? Eller synes briterne, at det hele bare ser håbløst ud?

