Boris Johnson har travlt. Der er mindre end to og en halv måned til den britiske udtræden af EU, og premierministeren har erklæret, at han kan få en ny brexitaftale på plads med EU. Imidlertid vil EU ikke genåbne den aftale, der blev indgået sidste efterår.

Boris Johnson søger hjælp hos Merkel

Den britiske premierminister er på vej til Berlin og Paris for at få støtte til at genåbne brexit-forhandlingerne med EU. Imens vokser balladen i Underhuset.

Boris Johnson, Storbritanniens premierminister, har modtaget et brev fra over 100 af parlamentets 650 medlemmer. I brevet, hvoraf flere er fra Johnsons konservative parti, kræver de, at premierministeren afbryder parlamentets ferie, der ellers løber til den 3. september.

