Boris Johnson skal være far igen - mindst for sjette gang

- Jeg føler mig utroligt velsignet over at være gravid igen, skriver Carrie Johnson ifølge The Sun.

Efter planen kommer det yngste medlem af Johnson-familien til verden i december.

Tidligere i år oplevede Carrie Johnson en ufrivillig abort. Det gjorde hende "knust", skriver hun ifølge The Sun.

Den 57-årige Boris Johnson giftede sig med 33-årige Carrie - som på det tidspunkt hed Symonds til efternavn - i maj.

Det er Boris Johnsons tredje ægteskab.

Den konservative premierminister blev sidste år skilt fra Marina Wheeler, som han havde været gift med siden 1993. Parret har fire børn sammen.

Johnson har ingen børn fra sit første ægteskab med Allegra Mostyn-Owen, som han var gift med fra 1987 til 1993.

Det er også offentligt kendt, at han har en datter uden for ægteskab med kunstkonsulenten Helen Macintyre. Der er vedholdende rygter om, at Johnson har flere børn - men selv afviser han at svare på, hvor mange han har.

Indtil for nylig var det usædvanligt, at der var nyfødte børn i premierministerboligen i Downing Street 10.

Boris Johnson er kun den fjerde britiske premierminister i løbet af 170 år, der bliver forælder i løbet af embedsperioden.

En anden konservativ regeringsleder, David Cameron, blev far til datteren Florence, mens han var premierminister i 2010.

Inden da havde Tony Blair fra Labour-partiet og hans kone, Cherie, fået deres fjerde barn, Leo, i 2000. På det tidspunkt havde Blair været ved magten i Storbritannien i tre år.

Inden Blair skal man langt tilbage i tiden for at støde på den seneste britiske regeringsleder, der fik børn i løbet af embedsperioden. Det var John Russel, der blev far til en dreng i 1852.