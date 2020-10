Boris Johnson lukker Manchesters pubber med nye coronaregler

- Hvis vi ikke handler, vil det bringe sundhedsvæsnet i Manchester og mange af borgerne i Manchester i fare, siger Johnson.

Det betyder blandt andet, at pubberne i Manchester og det omkringliggende område - Greater Manchester - skal lukke fra fredag.

Trin 3 vil sige, at man ikke må mødes indendørs med personer, der ikke er en del af ens husstand. Heller ikke udendørs i private haver.

Barer og pubber, der ikke serverer mad, skal holde lukket. Og alkohol må kun blive serveret sammen med et måltid.

Folk frarådes at rejse ind og ud af trin 3-områder, hvis ikke det skyldes arbejde eller uddannelse, eller at man har omsorgsansvar for nogen.

Johnson siger ifølge tv-stationen BBC, at regeringen forsøger at undgå en ny national nedlukning, men ikke kan udelukke noget.

Han tilføjer, at smitten er "meget ulige" fordelt over Storbritannien.

Manchesters borgmester, Andy Burnham, har sagt, at han er imod en nedlukning, hvis ikke regeringen øger den økonomiske støtte over vinteren.

Johnson siger, at regeringen vil give Greater Manchester 22 millioner pund (179 millioner kroner) i ekstra støtte.

Det kommer oven i den milliard pund eller lidt over otte milliarder kroner, der i forvejen fordeles over hele landet, siger han.

De 22 millioner pund skal gå til blandt andet test og til at sørge for, at reglerne overholdes. Over for BBC betegner borgmester Burnham dette beløb som "brutalt".

Johnsons regering indførte nye coronatiltag med de tre trin i sidste uge.

Antallet af coronasmittede er steget voldsomt i det nordvestlige England den seneste tid.

Det har medført, at trin 3 er indført i amtet Lancashire nord for Manchester.

Også Liverpool og Merseyside indfører det højeste beredskabsniveau.

London er blevet underlagt trin 2, der også indebærer strenge regler for hvem - og hvor mange - man må mødes med.

Yderligere tre byer er i fare for at rykke op på trin 3, skriver avisen Metro. Det drejer sig om Leeds, Bradford og Sheffield.