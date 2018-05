Boris Johnson kalder Brexit-toldplan for skør

Johnson, som er en fremtrædende fortaler for Storbritanniens udtræden af EU, siger, at planen for en toldaftale, som støttes af premierminister Theresa May, ikke lever op til mange af løfterne omkring brexit.

- Hvis vi får dette nye told-partnerskab, så har vi et skørt system, hvor man ender med at skulle samle told ind til EU ved Storbritanniens grænser, siger Boris Johnson til dagbladet Daily Mail.

- Hvis EU indfører straftoldafgifter på et eller andet, og Storbritannien vil indføre det billigt, så er der intet at stille op, tilføjer han.

Med henvisning til løfter fra valgkampen op til brexit-folkeafstemningen siger Johnson:

- Der er ikke på den måde, hvorpå man kan genvinde kontrollen over ens handelspolitik. Det er ikke på den måde, at man genvinder kontrollen over ens love, og det er ikke på den måde man genvinder kontrollen over ens grænser.

Et toldsamarbejde er en af to muligheder, som Mays regering har foreslået i forhold til toldområdet. Det betyder, at Storbritannien vil fortsætte med at opkræve EU-tariffer for varer til medlemslande af EU.

En britisk minister har sagt, at regeringen formentlig skal bruge et par uger på at tage stilling til spørgsmålet.