Boris Johnson indfører heftige bøder til mundbind-nægtere

Samtidig med at Storbritannien vil ophæve flere coronarestriktioner fra lørdag, bliver bødeniveauet for at nægte at bære mundbind sat op.

Det oplyser premierminister Boris Johnson sent torsdag aften.

Ifølge Johnson kan det koste op mod 3200 pund at nægte at bære mundbind. Det svarer til knap 26.400 kroner.