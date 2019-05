Boris Johnson foran sin brexitbus, da han den 11. maj 2016 indledte kampagnen for at trække Storbritannien ud af EU.

Boris Johnson hives i retten for valgflæsk

EU-tilhængere har samlet over tre millioner kroner til at retsforfølge Storbritanniens tidligere udenrigsminister Boris Johnson. Han beskyldes for brexit-løgn.

Han beskyldes for misbrug af den offentlige tillid og for "med overlæg at have vildledt" befolkningen op til folkeafstemningen om britisk medlemskab af EU.

En indsamlingskampagne i Storbritannien har indbragt så mange penge, at arrangørerne nu går til domstolene for at få dømt landets tidligere udenrigsminister Boris Johnson.

