Boris Johnson forventer hårde beskeder fra Biden til Putin

- Jeg håber altid på, at tingene med Rusland bliver forbedret. Men jeg er bange for, at det indtil videre har været ret skuffende ud fra et britisk synspunkt, siger han før mødet i den militære alliance.

Storbritannien håber på at få et bedre forhold til Rusland, men indtil videre er den mission ikke gået som ønsket.

Rusland er på dagsordenen ved mødet, hvor landets "aggressive handlinger", som Nato-chef Jens Stoltenberg betegner det, vil blive diskuteret. Det omhandler blandt andet hackerangreb og Ruslands aktivitet ved den ukrainske grænse.

Med ved mødet er også USA's præsident, Joe Biden. Og Boris Johnson sætter sin lid til, at præsidenten vil tale alvorsord med den russiske præsident, Vladimir Putin.

- Jeg ved, at præsident Biden vil give nogle ret hårde beskeder til præsident Putin over de kommende dage, siger Boris Johnson.

Biden står som præsident for første gang ansigt til ansigt med Putin onsdag, når de mødes i Schweiz.

Johnson har i weekenden været vært for et G7-møde for verdens største økonomier. Her var Biden også blandt deltagerne, ligesom Rusland var på dagsordenen.

Flere stats- og regeringsledere udtrykker bekymring over Rusland på vej ind til topmødet. Hollands premierminister, Mark Rutte, siger, at Rusland er en "reel grund til bekymring".

Litauens præsident, Gitanas Nauseda, mener, at Rusland forsøger at "opsluge" Hviderusland. Den vestlige militære alliance skal derfor stå sammen for at afskrække russerne, lyder hans budskab forud for mødet.

I lighed med Boris Johnson ser han Joe Biden som den rette mand til at gå forrest.

- Jeg forventer, at præsident Biden vil sende en meget klar besked om beslutsomheden og sammenholdet i Nato, siger Nauseda.

Han tilføjer, at det ikke er muligt for Nato at få tættere bånd til Rusland, før Putin skifter kurs.

Ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er forholdet til Rusland "på sit laveste siden den kolde krig".

Han fremhæver Nato-mødet som en god mulighed for at diskutere Rusland-forholdet med Biden før mødet med Putin.

Det er en mulighed, som "Nato-lederne vil byde velkommen", lyder det fra Stoltenberg.