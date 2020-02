Boris Johnson forsøger at omgå varekontrol i Det Irske Hav

Det sker for at undgå kontrol af varer, der kommer til Nordirland fra den øvrige del af Storbritannien. Det skriver avisen The Sunday Times ifølge Reuters.

En del af staben under den britiske premierminister, Boris Johnson, er blevet bedt om at finde løsninger til "at omgå" den nordirske protokol i brexit-aftalen.

Avisen skriver, at det er Boris Johnsons EU-rådgiver, David Frost, som leder den gruppe af folk, som forsøger at omgå kontrollen af varer i Det Irske Hav.

Ifølge The Sunday Times vil Johnsons regering mødes tirsdag for at underskrive en række forslag.

Derefter bliver de torsdag præsenteret for parlamentet og offentliggjort online.

Onsdag i denne uge sagde Frankrig, at det var bydende nødvendigt, at forhandlingerne om et fremtidigt handelsforhold mellem Storbritannien og EU omfattede toldkontrol i Det Irske Hav.

Den britiske skilsmisseaftale med EU blev indgået i oktober sidste år.

Som en del af aftalen fik Nordirland to toldsystemer, samtidig med at man lavede en toldgrænse i Det Irske Hav.

Nordirland er formelt med i det britiske toldområde, men også EU-told og EU-regulering gælder i landet.

Løsningen med et dobbelt toldsystem har været en nødvendighed for at undgå en hård grænse, der vil udfordre den irske fredsaftale.

Det har også betydet, at der skal være kontrol af varer fra den øvrige del af Storbritannien til havne i Nordirland.