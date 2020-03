Boris Johnson beder briterne holde afstand på mors dag

- Lige nu er det bedste at ringe til hende, foretage et videoopkald, men at undgå unødvendig fysisk kontakt eller nærhed, siger han ifølge det britiske medie.

- Og hvorfor det? Fordi hvis din mor er ældre eller sårbar, så er jeg bange for, at det er langt mere sandsynligt, at hun dør af coronavirus eller covid-19. Vi kan ikke skjule truslen eller male et skønmaleri.

Fredag blev Boris Johnson på sin daglige pressekonference spurgt, om han ville besøge sin egen mor, som er 77 år.

Ifølge BBC svarede han, at han helt sikkert ville "sende en varm hilsen og håbede på at se hende".

Senere har en kilde fra Downing Street fortalt det britiske medie, at han ville tale med hende over Skype.

Mors dag holdes i Danmark den anden søndag i maj.

I flere søndagsaviser taler Johnson også med store bogstaver til briterne.

Storbritannien er således kun to eller tre uger efter Italien, hvad angår spredning af coronavirus, siger premierministeren blandt andet i Sunday Telegraph ifølge Reuters.

- Medmindre vi handler sammen, medmindre vi leverer en heroisk og samlet indsats for at mindske spredningen, så er det alt for sandsynligt, at også vores sundhedsvæsen bliver overvældet, siger Boris Johnson.

Italien er det land i verden, hvor fleste er dødsfald er relateret til coronavirus.

Knap 5000 personer i landet er døde som følge af virusset, og tallet stiger for tiden dag for dag.

233 er døde som følge af coronavirus i Storbritannien. Over 5000 er blevet smittet.