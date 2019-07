Boris Johnson: Vi bør ikke frygte WTO-betingelser

- Vi bør ikke være skrækslagne for at komme ud af EU og stå med de betingelser, som er udarbejdet i Verdenshandelsorganisationen, WTO, siger Johnson og tilføjer:

Den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, der er favorit til at blive Storbritanniens nye premierminister, siger, at briterne ikke forlader EU for at blive styret af EU.

Boris Johnson tilføjer, at han ser "brexit som eksistentielt nødvendigt for både det konservative parti og for arbejderpartiet Labour".

Samtidig langer han kraftigt ud efter Labour-lederen Jeremy Corbyn, som han kalder "en svag leder".

- Corbyn er en politiker, som stillede sig sammen med "Teherans mullaher", og som holdt med Kreml i striden om nervegiftangrebet på den tidligere russiske spion Sergej Skripal i Salisbury i marts sidste år, siger han.

Om Storbritanniens fremtid efter brexit siger Johnsson blandt andet, at "jeg har planer om seks frihavne" i landet.

- Jeg er en stolt konservativ, som støtter de frie markedskræfter og lav skat. Vi bør sende et åbent og tolerant budskab til verden, siger Johnson.

Han siger, at han vil tilbyde EU en post-brexit frihandelsaftale, men hvis denne åbning afvises, så vil briterne forlade EU uden en aftale den 31. oktober.

Johnsons kampagneleder, Iain Duncan Smith, siger til Sky News, at Boris siger ret klart, at "vi går ikke tilbage og forsøger at genforhandle en gang mere".

- Det, som vi vil, er at fremlægge et anderledes tilbud og sige klart: Det, som vi ønsker, er frihandel. Hvis I er seriøse, og hvis I vil have en forhandlingsproces, så er vi parate til at forhandle om det nu, siger Duncan Smith.

- Men hvis I blot er interesseret i at sige endnu engang: "Det eneste, I får, er denne aftale", så vil vi være parate til at træde ud den 31. oktober.