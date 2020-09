Boris Johnson: Massivt testprogram vil stoppe covid-19

Han siger, at restriktioner vil blive vurderet og revideret løbende i kampen mod Covid-19, og at der ikke er tale om en ny "national nedlukning af samfundet", men om nye skridt for at undgå det. Nu er reglen, at højest seks personer må være samlet socialt.

Johnson siger, at regeringen arbejder med planer om massiv hjælp til storbyerne for at få sikret social afstand, og der arbejdes med nye regelsæt for åbninger af stadioner og konferencecentre.

Han håber på mere normale forhold inden jul.

Den britiske regeringsleder siger videre, at han ønsker, at der bliver foretaget meget omfattende test i hele Storbritannien i foråret, som vil bidrage til, at folk kommer til at have et mere normalt liv. Han betegner planen om mange test som krævende og langsigtet.

- Det skal være hurtigere og lettere at blive testet i hele landet, hvilket vil bane vejen for, at for eksempel teatre kan genåbne.

- Vores plan kræver en gigantisk samlet indsats fra regeringen, fra erhvervslivet, fra sundhedssektoren, fra forskere, fra trafikeksperter og mange, mange flere, siger han.

Fra mandag 14. september vil det over hele England blive forbudt at samle sig i grupper på mere end seks personer i forbindelse med sociale arrangementer.

Det er en skærpelse i forhold til det aktuelle forsamlingsforbud på 30 personer.

Forbuddet gælder både inden- og udendørs, og det omfatter private boliger, parker, pubber og restauranter ifølge nyhedsbureauet dpa.

Personer, som overtræder de nye retningslinjer, risikerer at få en bøde på 100 pund (820 kroner, red.). Bøden bliver fordoblet for hver gentagelse af en overtrædelse og kan stige op til 3200 pund svarende til 26.200 kroner.

Over 41.500 personer er bekræftet døde i Storbritannien som følge af covid-19.

Mens dødeligheden i forhold til antallet af smittede er faldet til det laveste siden midten af marts, så er smittekurven begyndt at stige.

Den seneste tid har der været næsten 3000 nye smittetilfælde om dagen. Det er det højeste siden maj.