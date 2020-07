Boris Johnson: Måske kunne krisen være håndteret anderledes

Den britiske premierminister, Boris Johnson, erkender, at der kan være ting, han kunne have gjort anderledes i håndteringen af coronakrisen.

Det siger Johnson fredag.

- Måske er der ting, som vi kunne have gjort anderledes, og naturligvis vil der være tid til at forstå, helt præcist hvad vi kunne have gjort eller gjort anderledes, siger han til BBC.