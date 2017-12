Boris Johnson: Der skal stadig kunne forhandles om Jerusalem

Han siger, at Storbritannien mener, at "Jerusalem selvfølgelig skal være en del af en endelig løsning mellem israelerne og palæstinenserne - i en forhandlingsløsning, som vi ønsker at se".

- Vi har ikke selv planer om at flytte vor ambassade, siger Johnson.

Trump ventes klokken 13.00 (klokken 19.00 onsdag aften dansk tid) at fremsætte en erklæring om, at USA anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.

Den amerikanske præsident vil give besked om, at der indledes en proces for at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, som er en hellig by for både jøder, muslimer og kristne.

Også pave Frans opfordrer til onsdag, at "status quo" opretholdes for Jerusalem.

Han opfordrer til en dialog, som respekterer alles rettigheder i Det Hellige Land, og han udtrykker håb om "fred og velstand" for palæstinenserne.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tidligere kaldt Jerusalem "en rød linje" for muslimer.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har skrevet på sin officielle hjemmeside, at den amerikanske plan om Jerusalem er en fejltagelse og "et tegn på inkompetence".

Den Arabiske Liga sagde i en erklæring tirsdag, at "det vil være en klar aggression" mod arabere, hvis Jerusalem anerkendes som Israels hovedstad.

Ligaen, der har hovedkvarter i Kairo, advarer om, at et sådant skridt vil få negative følger for Palæstina og for hele den arabiske og muslimske region.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, har advaret mod enhver handling, der kan underminere en fremtidig fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, har advaret om alvorlige konsekvenser for fredsprocessen, hvis Jerusalem anerkendes som Israels hovedstad.