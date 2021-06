Boris Johnson: Brexit vil vise sit potentiale efter pandemi

Ifølge Johnson har brexit allerede vist sig som en succes for Storbritannien, da aftalen har tilladt landet at genvinde kontrollen med "vores penge, love og grænser".

Da briterne for præcis fem år siden stemte for at forlade EU, blev der skrevet historie.

Flere af fremskridtene er dog ifølge premierministeren blevet bremset af den igangværende coronapandemi. Derfor vil brexit først rigtig vil komme til sin ret, når Storbritannien er oven på efter pandemien, siger Johnson.

- Nu, hvor vi er ved at komme os efter pandemien, vil vi udnytte det reelle potentiale i vores genvundne suverænitet og forene hele vores nation.

- Beslutningen om at forlade EU er nu en del af vores historie, men vores klare mission er at udnytte de friheder, det har bragt, til at forme en bedre fremtid for vores folk, siger Johnson i en erklæring.

Imidlertid siger veteranpolitikeren Micheal Heseltine, der er tidligere vicepremierminister og præsident for Europabevægelsen i Storbritannien, at brexit er det modsatte af, hvad landet havde brug for under og efter en pandemi.

- Fem år senere er brexit langtfra færdigt. Det er kun lige begyndt, og prognoserne er ildevarslende, siger Heseltine.

Han peger især på, fredsprocessen i Nordirland er en reel trussel.

- Stormskyer samler sig ude i horisonten, hvoraf den største trussel er mod Langfredagsaftalen i Nordirland, siger han.

Langfredagsaftalen fra 1998 var med til at sætte en stopper for årtiers konflikt i Nordirland.

Nordirere, hvoraf et flertal er tilhængere af en tæt tilknytning til resten af Storbritannien, har i stigende grad udtrykt deres frustrationer over handelsbarrierer, som er opstået efter brexit.

Det har blandt andet ført til noget af det værste uro i landet i mange år.

Storbritannien forlod formelt EU 31. januar sidste år. I sidste øjeblik lykkedes det Storbritannien og EU at forhandle en aftale på plads for de to parters fremtidige forhold.