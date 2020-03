Borgmester: New York løber tør for respiratorer snart

- Hvis vi ikke får flere respiratorer inden for de næste 10 dage, kommer der til at dø mennesker, som ikke behøver at dø, siger borgmesteren til tv-stationen CNN søndag.

New Yorks sygehuse risikerer at blive stærkt overbelastede på grund af udbruddet af coronavirus.

- Vi er omkring 10 dage fra at se udbredt mangel på respiratorer, masker og alt det, der er nødvendigt for at holde et hospitalssystem kørende.

Han opfordrer til, at militæret træder til for at forhindre, at sundhedssystemet bryder sammen.

Bill de Blasio frygter, at udbruddet udløser den største krise, USA har oplevet siden den store økonomiske nedtur i 1930'erne.

- Det er derfor, at vi skal have mobiliseret militæret, og vi har brug for, at Kongressen handler, som om vi er på vej mod den næste store depression.

- Det værste har vi stadig til gode, advarer han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Delstaten New York har nu over 15.000 corona-smittetilfælde. Det er flere smittede end lande som Frankrig og Sydkorea.

Det meddeler delstatsguvernør Andrew Cuomo ifølge tv-stationen CNBC på sin daglige pressekonference søndag.

- New York tester flere mennesker end nogen anden delstat i landet og, hvis man måler per indbygger, flere end noget land på kloden, siger Cuomo ifølge CNBC.

I hele USA er der bekræftet lidt over 27.000 smittetilfælde, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, som fastsætter antallet af smittede i New York lavere end guvernøren, nemlig 12.323.

I hele USA er 347 mennesker døde efter at være blevet smittet med coronavirus. Af dem kom 76 døde fra delstaten New York, viser opgørelsen fra Johns Hopkins University.

Guvernør Cuomo sætter imidlertid dødstallet til 114.

I delstaten Washington, der ligger i det nordvestlige USA, er der ifølge Johns Hopkins University registreret 94 døde som følge af coronasmitte.