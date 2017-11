Borgerrettighedsikonet Jesse Jackson har Parkinsons

I brevet fortæller 76-årige Jackson, at venner og familie lagde mærke til ændringer for omkring tre år siden.

Det var ikke længere muligt for ham at ignorere symptomerne på den kroniske sygdom, der langsomt bliver værre og gør det svært at bruge kroppen. I to år har han derfor været i behandling.

- Det har været smertefuldt at indse virkningerne af sygdommen, og jeg har været langsom om at forstå alvoren, skriver han.

- For mig er Parkinsons-diagnosen ikke et tegn om at stoppe, men snarere et signal om, at jeg må foretage nogle livsstilsændringer og vie mig selv til fysioterapi i håbet om at forhales sygdommens fremgang.

Jesse Jackson blev for alvor en vægtig skikkelse i borgerrettighedsbevægelsen, efter at Martin Luther King blev skudt og dræbt i 1968.

Oven på Kings død trådte Jesse Jackson, der på det tidspunkt var 26 år gammel, til. Og han havde både gennemslagskraft og politiske ambitioner.

Hele to gange - både i 1984 og 1988 - stillede han op som kandidat til nomineringen som Demokraternes præsidentkandidat. Det lykkedes dog aldrig.

I sin kamp mod diskrimination har Jackson oprettet adskillige sociale programmer. I dag står han i spidsen for non-profit organisation Rainbow/PUSH. Samtidig arbejder han på en erindringsbog.

- Jeg vil fortsætte med at forsøge at give håb til de fortvivlede, at udvide vores demokrati til dem, der er berøvet deres stemmeret, og jeg vil befri uskyldige fanger verden over, skriver Jesse Jackson.

- Jeg slår urokkeligt fast, at jeg hellere vil slides op end ruste.