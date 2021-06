Borgerlig skal prøve at danne svensk regering

Formanden for Riksdagen, talman Andreas Norlén, gav ham således tirsdag tre dage til at løse opgaven.

Men Kristersson kan få problemer med at finde tilstrækkelig støtte.

Det vurderer Lars Hovbakke Sørensen, der er lektor i samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon og forfatter til flere bøger om europæisk historie.

Ulf Kristersson mangler i øjeblikket ét mandat for at kunne danne en borgerlig regering.

Politisk set er det mest oplagte sted at finde sådan et hos centrumhøjrepartiet Centerpartiet.

- Men det bliver meget vanskeligt, fordi de i dén grad har taget afstand fra et samarbejde med Sverigedemokraterna, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Sverigedemokraterna er Sveriges mest højreorienterede parti. Det er i lang tid blevet lagt på is af resten af de svenske partier, der ikke vil samarbejde med det.

Partiet har 62 mandater og er det tredjestørste parti i det svenske parlament, Riksdagen.

For at kunne danne en regering er Kristersson afhængig af ikke at have flere end 175 af de 349 repræsentanter i Riksdagen mod sig.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB vil det være naturligt for Moderaterna at danne regering med Kristdemokraterna med støtte fra Liberalerna og Sverigedemokraterna.

De vil dog stadig være afhængige af, at én repræsentant fra et af de andre partier ikke stemmer imod.

Iagttagere havde spekuleret i, om Ulf Kristersson kunne finde sit sidste mandat hos Centerpartiet.

Centerpartiets Helena Lindahl havde nemlig flirtet med tanken om at bryde med partilinjen og stemme for Ulf Kristersson, men tirsdag aften aflivede hun den idé i et interview med Svenska Dagbladet.

- Jeg er nok kommet til et punkt, hvor det ikke føles bæredygtigt eller retfærdigt over for mine kolleger i riksdagsgruppen at bryde med partilinjen igen, sagde hun.

Dermed mangler Kristersson stadig sit sidste mandat.

Formår Ulf Kristersson ikke at danne en regering inden fredag, åbner det for, at statsminister Stefan Löfven får lov til at prøve igen.

Riksdagen stemte mandag i sidste uge for et mistillidsvotum mod Stefan Löfven som følge af en strid om huslejefrisættelse mellem regeringen og støttepartierne.

Han fik i den ombæring syv dage til at sikre sig et nyt flertal eller udskrive valg.

Flertallet kunne ikke sikres, og Löfven ville ikke udskrive valg.

Grundet Sverigedemokraternas størrelse og uenigheden på venstrefløjen er det endnu svært at forudsige, hvad der kommer til at ske med den svenske regeringsdannelse, mener Lars Hovbakke Sørensen.

Men erfaringerne viser, at Stefan Löfven er en dreven taktiker, der kan diske op med en løsning, der kan forene støttepartierne i sidste øjeblik.

- Man kan godt sige, at Löfven er Sveriges socialdemokratiske svar på Lars Løkke Rasmussen (tidligere dansk statsminister, red.), som altid går og pønser på et eller andet og i sidste øjeblik kommer med et eller andet smart træk, der kan få ham til at blive på magten, siger Lars Hovbakke Sørensen.