Borgerlig leder skal forsøge at danne regering i Sverige

Andreas Norlén understreger, at processen med at forsøge at danne regering ikke må tage så lang tid som sidst.

I Sverige siger formanden for Riksdagen, talman Andreas Norlén, tirsdag, at Moderatledaren Ulf Kristersson har tre dage til at forsøge at danne en ny regering.

- Kristersson skal komme med en tilbagemelding på fredag, siger han.

- Hvis der ikke er grundlag for at danne en regering overhovedet, så må der udskrives et valg, fastslår Andreas Norlén,

- Jeg forudsætter, at vi har en regering inden udgangen af juli, siger talmannen.

Stefan Löfvens mindretalsregering, der bestod af Socialdemokraterna og Miljöpartiet måtte gå af mandag, efter at statsministeren i sidste uge blev den første svenske statsminister nogensinde til at tabe en mistillidsafstemning i Riksdagen.

Löfven undlod at udskrive et nyvalg og overlod det i stedet til Norlén at undersøge grundlaget for en ny regering

Efter Sveriges valg i 2018, hvor ingen af de daværende politiske blokke fik flertal, gik derover 130 dage med forhandlinger, inden en ny regering kom på plads.

Norlén holdt dagen igennem møder med de forskellige partier og havde bebudet, at han tirsdag eftermiddag ville give besked om, hvilken partileder som skal forsøge at danne regering.

Formålet med snakkene er, at han skal danne sig et overblik over, hvem der har størst sandsynlighed for at have et flertal i Riksdagen, det svenske parlament, bag sig.

Löfven havde efter mistillidsafstemningen i sidste uge en frist til mandag til at oplyse, om han ville udskrive nyvalg eller gå af og forsøge at danne et nyt flertal i Riksdagen. Her meddelte han, at han går af.

Mens der pågår forhandlinger om, hvem i Riksdagen der kan samle de nødvendige 175 mandaters opbakning - parlamentet har 349 medlemmer - vil den nuværende regering fortsætte som et forretningsministerium.